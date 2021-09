Message de condoléances et de compassion de SM le Roi au chef de l’Etat algérien suite au décès de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de la République algérienne démocratique populaire, M. Abdelmajid Tebboune, suite au décès de l’ancien chef de l’Etat, Abdelaziz Bouteflika.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction et une vive émotion, la nouvelle du décès de l’ancien président algérien.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime au Président algérien et, à travers lui, à la famille du défunt et au peuple algérien frère, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion.

Le Souverain dit se remémorer les attaches particulières qui liaient le défunt au Maroc, que ce soit lors des périodes de l’enfance et des études dans la ville d’Oujda ou encore au temps du militantisme pour l’indépendance de l’Algérie sœur, ajoutant que l’histoire retient que feu Bouteflika a marqué une importante phase de l’histoire moderne de l’Algérie.

Réitérant Ses profonds sentiments de compassion, SM le Roi implore le Très Haut d’accorder patience et consolation au Président algérien et aux membres de la famille du défunt, d’entourer le grand disparu de Sa sainte miséricorde et de l’accueillir dans Son vaste Paradis.

MAP 18/09/2021