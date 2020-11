Message de condoléances et de compassion de SM le Roi au président de transition du Mali suite au décès de l'ancien président Touré

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de transition de la République du Mali, Bah N'Daw, suite au décès de l'ancien président de la République du Mali, Amadou Toumani Touré.

Dans ce message, SM le Roi affirme avoir appris avec émotion la nouvelle du décès de l'ancien président de la République du Mali, Amadou Toumani Touré.



En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime au président N'Daw, aux membres de la famille du défunt et au peuple malien frère, Ses sincères condoléances et Sa profonde compassion.



SM le Roi rend également un hommage particulier au défunt et à son action soutenue au service des intérêts et du progrès du Mali frère.



MAP: 11/11/2020