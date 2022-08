Message de condoléances et de compassion de SM le Roi au président égyptien suite à l'incendie d’une église à l’ouest du Caire

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République Arabe d’Égypte, M. Abdel Fattah Al-Sissi, suite à l’incendie qui s’est déclaré dans l'église Abou Sifine, à l’ouest du Caire, faisant plusieurs victimes et blessés.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une vive émotion et une profonde affliction la douloureuse nouvelle de l’incendie qui s’est déclaré dans l'église Abou Sifine, à l’ouest du Caire, faisant plusieurs victimes et blessés.



Sa Majesté le Roi exprime au président Al-Sissi et, à travers lui, aux familles éplorées et au peuple égyptien frère, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion, implorant le Tout-puissant d’entourer les victimes de Sa Sainte miséricorde et d’accorder patience et réconfort à leurs proches et prompt rétablissement aux blessés.



Faisant part de Ses sentiments sincères de solidarité et de compassion, le Souverain prie le Très-haut de préserver le président égyptien et son pays frère de tout malheur.

MAP: 15/08/2022