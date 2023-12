Message de condoléances et de compassion de SM le Roi au Prince héritier du Koweït suite au décès de l’Émir de l’État

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à Son Altesse Cheikh Michaâl Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Prince héritier de l’État du Koweït, suite au décès de SA Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, émir de l'État.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande tristesse et une profonde affliction la nouvelle du décès de SA Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, émir de l’État du Koweït frère, que Dieu l'entoure de Sa sainte miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime à Son Altesse le Prince héritier de l’État du Koweït, et à travers lui à l'ensemble des membres de l’illustre famille princière et au peuple koweïtien frère, en Son nom et en celui du peuple marocain, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion en cette pénible épreuve, la volonté divine étant imparable, priant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort.

En ce moment pénible, le Souverain dit Se remémorer, avec considération, les qualités des grands dirigeants du défunt, qui n’a ménagé aucun effort pour servir les intérêts suprêmes de son pays et de la Oumma arabo-islamique qui a perdu, suite à sa disparition, une personnalité distinguée connue pour sa perspicacité, sa clairvoyance et sa sagesse.

Sa Majesté le Roi dit également Se remémorer, avec respect, l’affection et l’estime profondes que portait le grand regretté à l'égard du Royaume du Maroc, et la ferme détermination dont il faisait montre en vue de raffermir les liens de fraternité solide et de solidarité agissante unissant les peuples marocain et koweïtien dans l’heur et le malheur.

Le Souverain implore le Tout-Puissant de rétribuer amplement le défunt pour les services louables rendus à son pays et à sa nation et de l'agréer parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux.

Faisant part de Sa tristesse suite à cette perte cruelle, SM le Roi prie Dieu de préserver de tout malheur SA Cheikh Michaâl Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ainsi que son illustre famille princière.

(MAP 16.12.2023)