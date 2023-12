Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille de feu Abdelhafid Kadiri

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Abdelhafid Kadiri.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une vive émotion et une profonde affliction le décès de Abdelhafid Kadiri, que Dieu l'entoure de Sa sainte miséricorde.



En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le Roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux à l'ensemble de ses proches et à la famille politique du défunt au sein du Parti de l'Istiqlal, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut d'accorder patience et réconfort aux siens.



Le Souverain dit partager les sentiments de la famille du défunt en cette douloureuse épreuve, Se remémorant avec beaucoup d’estime les grandes qualités du regretté, son patriotisme sincère reconnu dont il a fait preuve tout au long de son parcours de militantisme, politique et intellectuel, pour la défense des constantes et des sacralités de la Nation, ainsi que son attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite comme en témoignent les différentes responsabilités et hautes missions qu'il a assumées sur les plans gouvernemental, diplomatique ou journalistique.



Sa Majesté le Roi prie le Tout-Puissant de rétribuer le défunt pour les services louables rendus à la Nation et pour ses positions patriotiques reconnues.

MAP: 12/12/2023