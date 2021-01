Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille de feu Abderrahim Lahjouji Alami

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Abderrahim Lahjouji Alami, décédé vendredi.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec grande affliction la nouvelle du décès de feu Lahjouji Alami, priant le Tout-Puissant de l’accueillir dans Son vaste paradis parmi les vertueux.

En cette triste occasion, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt, à ses proches, à l’ensemble de ses amis et ses admirateurs et à sa grande famille politique nationale, en particulier au parti des Forces citoyennes, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, suite à la disparition d’un fervent patriote et d’un éminent homme d’affaires connu pour ses hautes qualités morales, sa fidélité indéfectible au Glorieux Trône Alaouite, son attachement aux sacralités de la Nation et son dévouement dans la défense des intérêts suprêmes de la patrie et des citoyens, outre ses contributions pionnières à la consécration des piliers de l’entreprise citoyenne.

Tout en partageant la peine de la famille du défunt suite à cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable, le Souverain implore le Très-Haut d’entourer feu Lahjouji Alami de Sa sainte miséricorde et de le rétribuer pour ses services louables rendus à sa patrie et pour les bonnes actions qu’il a accomplies.

MAP 01/01/2021