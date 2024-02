Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille de feu Mohamed Bensaïd Aït Idder

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille du grand militant et sincère patriote, feu Mohamed Bensaïd Aït Idder, décédé mardi à Rabat.

Dans ce message, SM le Roi affirme avoir appris avec profonde affliction et immense tristesse la nouvelle du décès de Bensaïd Aït Idder, grand militant et sincère patriote, que Dieu ait son âme et l'accueille dans Son vaste paradis.

"En cette douloureuse circonstance, Nous vous exprimons et, à travers vous, à l'ensemble de la famille du défunt, à ses proches et amis, ainsi qu'à sa famille politique nationale, Nos vives condoléances et Nos sincères sentiments de compassion suite à la perte d’un des pionniers de la résistance nationale qui, avec sa disparition cruelle, le Maroc perd un de ses serviteurs loyaux ayant voué sa vie à la lutte contre les colonisateurs français et espagnol, ainsi qu'à la défense de la liberté, de l’indépendance et de la dignité du Maroc et de son intégrité territoriale, en s’attachant aux constantes et aux valeurs sacrées de la Nation", souligne le Souverain.

SM le Roi dit en outre se remémorer en cette dure épreuve, avec une grande considération et estime, le parcours riche et remarquable du défunt au service du militantisme politique et de la défense des droits de l’Homme, notant que Bensaïd Aït Idder était connu pour ses innombrables qualités morales et ses vertus humaines, qui ont fait de lui une des figures de patriotisme engagé et d'attachement aux valeurs et principes.

Le Souverain affirme partager la peine des membres de la famille du regretté pour cette perte tragique, la volonté de Dieu étant imparable, priant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort et de gratifier le défunt de la meilleure des rétributions pour ses actions et pour avoir été un exemple à suivre en termes de dévouement, d’abnégation et d’altérité au service des intérêts suprêmes de son pays.

(MAP 07.02.2024)