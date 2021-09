Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille de feu Noubir Amaoui

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'ancien secrétaire général de la Confédération démocratique du Travail (CDT), Noubir Amaoui, décédé mardi à Casablanca.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec profonde affliction la triste nouvelle du décès d’un grand dirigeant syndicaliste, fondateur et ancien secrétaire général de la CDT, implorant le Très-Haut d’entourer le défunt de Sa sainte miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille de feu Amaoui et à travers eux à l’ensemble de ses proches et amis, ainsi qu’à sa grande famille syndicale et politique, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à la perte d’une personnalité syndicale nationale qui a consacré sa vie au service des questions de la classe laborieuse et à l’instauration des fondements de l’action syndicale au Maroc.

La disparition de feu Amaoui n’est pas uniquement une perte cruelle pour sa famille, mais également une perte pour le mouvement syndical national, souligne le Souverain, rappelant que le défunt fut un des pionniers de ce mouvement et a veillé à défendre les droits et les intérêts de la classe ouvrière, convaincu en cela de l’importance de son rôle dans la défense des intérêts suprêmes de la Patrie, avec un engagement immuable et un attachement indéfectible aux constantes de la Nation et à ses valeurs sacrées.

SM le Roi implore le Tout-Puissant d’accorder patience et réconfort à la famille du défunt et d'accueillir le grand regretté dans Son vaste paradis parmi Ses serviteurs vertueux et de le rétribuer amplement pour ses bonnes œuvres au service de la Patrie.

