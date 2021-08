Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille de feu Omar Boucetta

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Omar Boucetta, l'ancien président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à sa grande famille sportive, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort.

Dans ce message, SM le Roi loue le patriotisme sincère du défunt, les qualités professionnelles dont il a fait montre dans l'exercice des différentes fonctions qu'il a assumées avec abnégation et dévouement dans les domaines médical, sportif ou gouvernemental, ainsi que son attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite et aux constantes de la Nation et ses sacralités.

Le Souverain implore le Tout-Puissant de rétribuer amplement le regretté pour ses actions louables au service de la patrie et de l'accueillir en Son vaste paradis parmi Ses fidèles vertueux.

-MAP-18/08/2021