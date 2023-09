Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille de feue Aïcha El Khattabi

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de feue Aïcha El Khattabi, fille de feu Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi.





Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction et une grande émotion la nouvelle du décès de feue Aïcha El Khattabi, implorant le Très-Haut de l'accueillir en sa sainte miséricorde et d'accorder aux membres de la famille de la défunte patience et réconfort.





En cette triste circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille de la défunte, et à travers eux à l’ensemble de ses proches, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, Se remémorant avec estime les qualités de la défunte, son amour sincère pour la Patrie, son loyalisme et son attachement indéfectible aux valeurs sacrées de la Nation et au glorieux Trône Alaouite.





Partageant les sentiments des membres de la famille de feue Aïcha El Khattabi en cette douloureuse épreuve, le Souverain implore le Tout-Puissant d’agréer la défunte et de la rétribuer amplement pour les services louables rendus. "Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée; entre donc parmi Mes serviteurs, et entre dans Mon Paradis. Véridique est la parole de Dieu", conclut le message.

MAP 22/09/2023