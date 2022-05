Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane suite au décès du Président de l'Etat des Emirats Arabes Unis

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, Prince Héritier d'Abou Dhabi, Commandant suprême adjoint des Forces Armées de l’Etat des Emirats Arabes Unis, suite au décès de SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris "avec une immense affliction et un profond regret la nouvelle, ayant endeuillé Votre illustre famille princière, du décès de Votre vénéré frère, SA Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis, que Dieu l'entoure de Sa sainte miséricorde, l'agrée parmi les fidèles vertueux et l'accueille en Son vaste paradis".

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime à SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane et à travers lui à la famille princière et au peuple émirati frère, en Son nom et en celui du peuple marocain, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, "priant le Très-Haut de Vous accorder patience et réconfort suite à sa disparition".

Le Souverain dit Se remémorer, en ce moment difficile, les réalisations du Défunt en faveur de l’Etat des Emirats Arabes Unis frère, poursuivant les grandes réalisations de son regretté père, Cheikh Zayed Al Nahyane, et en veillant à sa modernisation et au développement de ses capacités économiques et politiques, ce qui a permis au pays d'occuper une place de choix aux niveaux arabe, régional et international, et de jouer un rôle agissant pour la défense des causes arabes justes et pour la consolidation des liens de solidarité arabo-islamique.

SM le Roi souligne que le Royaume du Maroc se remémore, avec l’estime due au vénéré regretté, l’affection et les liens solides de fraternité et de solidarité agissante, dans l’heur et le malheur, que portait le défunt envers le Maroc, et son grand souci pour la consolidation et le développement des relations exceptionnelles et distinguées liant les deux pays frères, ainsi que pour le renforcement des liens de solidarité et d’entraide entre eux vis-à-vis des différentes questions cruciales pour les deux pays.

Le Souverain implore Dieu de rétribuer le Défunt pour les services louables et les réalisations pionnières en faveur de son pays et de sa Oumma et de l’entourer de Sa sainte miséricorde et de l’accueillir dans son vaste paradis.

SM le Roi prie également le Tout-Puissant de préserver de tout malheur SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane ainsi que son illustre famille princière, et de perpétuer sur lui les bienfaits de santé, de prospérité et de longue vie.

"Veuillez accepter Votre Altesse et cher frère Mes sincères sentiments de solidarité et de compassion et l’expression de Mon estime et considération", conclut le message.

MAP 13/05/2022