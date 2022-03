Message de félicitations de SM le Roi à M. Aziz Akhannouch suite à sa réélection à la tête du RNI

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Aziz Akhannouch suite à sa réélection à la tête du Rassemblement national des indépendants (RNI).

“Suite à votre réélection en tant que président du parti du Rassemblement national des indépendants par son 7ème congrès national, “il Nous est agréable de vous féliciter pour le renouvellement de confiance en votre personne par les militantes et les militants du parti, en reconnaissance de votre action partisane fructueuse”, écrit SM le Roi dans ce message.

Le Souverain implore le Très-haut d’accorder succès au président du RNI pour mener à bien son action en vue de satisfaire les aspirations du parti à conforter sa place sur la scène politique nationale, en renforcement de sa contribution, aux côtés des formations politiques sérieuses, à l’accomplissement des missions constitutionnelles d’encadrement effectif des citoyens, notamment les jeunes, et leur adhésion à l’action politique constructive, ainsi que la consécration de la mobilisation pour contribuer à l’effort collectif de relever les défis décisifs, au service des intérêts supérieurs de la nation et des citoyens.

“Vos qualités humaines et votre compétence, en plus de votre esprit de responsabilité et d’attachement indéfectible aux constantes et valeurs sacrées de la Nation, constitueront sans doute, des bases de votre succès dans la poursuite de l’accomplissement de vos missions partisanes”, lit-on dans le message.

SM le Roi invite M. Akhannouch à transmettre Sa haute considération à l’ensemble des membres et composantes du parti.

MAP 05/03/2022