Message de félicitations de SM le Roi à Mme El Mansouri suite à son élection en tant que coordinatrice de la direction collégiale du Secrétariat général du PAM

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, suite à son élection en tant que coordonnatrice de la direction collégiale du Secrétariat général du Parti Authenticité et Modernité (PAM).

Dans ce message, le Souverain exprime à Mme El Mansouri Ses félicitations pour le succès du cinquième congrès national du PAM qui a permis l'émergence d'une configuration visant à instaurer une gouvernance organisationnelle, à assumer, selon une approche renouvelée, les rôles attribués par la Constitution aux partis politiques et à consacrer le positionnement du parti parmi les formations sérieuses, engagées dans le projet national démocratique et de développement.

"Nous vous adressons Nos félicitations à l’occasion de votre élection par le Conseil national en qualité de coordinatrice de la direction collégiale du Secrétariat général du Parti Authenticité et Modernité qui compte parmi ses membres MM. Mohamed Mehdi Bensaid et Salaheddine Abou El Ghali", écrit Sa Majesté le Roi, tout en leur exprimant Ses Sincères vœux de succès dans l’accomplissement de leurs nouvelles responsabilités à la tête du parti. Le Souverain relève que "cette élection confirme non seulement l’estime dont vous jouissez auprès des membres de votre instance politique, eu égard à votre engagement à défendre les principes du parti, aussi bien en tant que militante engagée dans ce projet depuis sa création que comme présidente de son Conseil national et élue au nom de cette formation. Elle illustre également la place désormais méritée de la femme marocaine dans les divers domaines, notamment sur le plan partisan, d'autant plus que votre formation politique œuvre en vue de lui permettre d'occuper la place qui lui échoit".

"Nous sommes persuadés que, grâce à vos qualités humaines, à votre compétence et expérience avérées, et à votre attachement indéfectible aux constantes de la Nation, vous allez continuer à œuvrer, dans le cadre de vos nouvelles responsabilités partisanes, en faveur de la consolidation de la place de votre parti et de son implication agissante, de par sa position dans le paysage politique, au service de la promotion de ce que Nous appelons de Nos vœux, à savoir la nécessité de renforcer la confiance dans les partis politiques et leur crédibilité, à travers l'ancrage de la culture et de l'exercice politiques nobles, basés sur le sérieux dans l'interaction avec les aspirations légitimes des citoyens et l'action désintéressée pour l’intérêt général en tant que finalité ultime de tout acte politique partisan", poursuit Sa Majesté le Roi.

"Tout en exprimant Notre estime à l’ancien secrétaire général du parti, M. Abdellatif Ouahbi, Nous vous demandons de transmettre les plus hautes expressions de considération à l’ensemble des militantes et militants du parti", conclut le message Royal.

(MAP 12.02.2024)