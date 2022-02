Message de fidélité et de loyalisme à SM le Roi du Président de la Chambre des conseillers

Le cabinet Royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, à l’occasion de la clôture de la session d’octobre de l’année législative 2021-2022.

Dans ce message, M. Mayara exprime au Souverain, en son nom propre et en celui de l’ensemble des membres de la Chambre des conseillers, ses plus hautes expressions de loyauté et ses sincères sentiments de fidélité et de loyalisme.

“Cette session, que nous clôturons aujourd’hui, s’est tenue dans un contexte particulier après l’élection simultanée des deux Chambres du Parlement et l’installation d’un nouveau gouvernement”, souligne le président de la Chambre des conseillers, faisant état d’un bilan important touchant différents domaines de l’action parlementaire, à même de renforcer les acquis positifs réalisés par l’institution législative sous le règne de SM le Roi.

Sur le plan législatif, M. Mayara a souligné qu’en plus de l’adoption de 21 projets de loi, dont le projet de loi de Finances 2022 et celui relatif à l’organisation judiciaire, cette session a été caractérisée par la tenue de 13 séances de questions orales sur des sujets d’actualité, une séance mensuelle dédiée aux questions adressées au chef du gouvernement sur la politique générale, outre la discussion du programme du gouvernement conformément à l’article 88 de la Constitution.

S’agissant de l’évaluation des politiques publiques, M. Mayara a affirmé que la Chambre des conseillers a priorisé les politiques publiques relatives aux jeunes au titre de cette année législative.

L’institution s’est, en outre, employée au renforcement de sa coopération avec le tissu institutionnel national, en vue de consolider ces relations sur le plan juridique, à travers le chantier de l’amendement du règlement intérieur de la Chambre, a-t-il poursuivi.

En ce qui concerne la diplomatie parlementaire, la Chambre a adopté une approche proactive, conformément aux hautes orientations Royales, à travers l’organisation de rencontres avec des personnalités gouvernementales et diplomatiques, des chefs de parlements et d’Unions parlementaires régionales, continentales et internationales, la participation aux travaux de l’Union interparlementaire à Madrid, en plus de plusieurs manifestations parlementaires nationales et régionales, aux niveaux africain et latino-américain, ainsi qu’aux travaux préparatifs de plusieurs événements dans le cadre de l’Association des Sénats, Choura et Conseils équivalents d’Afrique et du monde arabe.

Dans ce message, M. Mayara implore le Tout-Puissant de préserver SM le Roi, de Lui accorder gloire et grandeur et de réaliser sous Sa conduite éclairée les aspirations du peuple marocain à davantage de progrès et de prospérité.

Il a également élevé des prières au Très-Haut pour entourer SM le Roi de Ses bienfaits de santé et de gloire, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR la Princesse Lalla Khadija, de SAR le Prince Moulay Rachid, et de l’ensemble de l’illustre famille Royale. “Dieu l’Audient exauce les vœux de ceux qui L’implorent”.

MAP 03/02/2022