Message à SM le Roi du président mauritanien

Le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a reçu, lundi à Rabat, le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Ismail Ould Cheikh Ahmed, porteur d'un message à Sa Majesté le Roi Mohammed VI du président Mohammed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Dans une déclaration à la presse, M. El Otmani a indiqué que les entretiens ont porté sur la qualité des relations liant le Maroc et la Mauritanie et sur la nécessité de leur développement et diversification pour englober les domaines économique, scientifique, d’enseignement et d’investissements.



M. El Otmani a fait savoir qu’une vision a été élaborée, selon un calendrier et un programme établis, pour développer ces relations à l’avenir.



De son côté, M. Ould Cheikh Ahmed a affirmé que le Maroc jouit d’une place privilégiée en Mauritanie, qualifiant d’excellentes les relations bilatérales, qui n’ont cessé de se développer durant les dernières années.



Le chef de la diplomatie mauritanienne a, dans ce sens, rappelé que l’entretien téléphonique entre SM le Roi et le président mauritanien a donné une forte impulsion à ces relations.



Il a émis l’espoir de voir la haute commission mixte, présidée par les chefs de gouvernement des deux pays, se tenir prochainement pour hisser les relations bilatérales au niveau des aspirations des deux Chefs d’Etat.



Le ministre mauritanien a, par ailleurs, précisé que ces relations ont connu une forte dynamique durant les dernières années dans tous les domaines, notamment économique et culturel, à travers l’inscription de plusieurs étudiants mauritaniens dans les universités marocaines.

(MAP-24/05/2021)