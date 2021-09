Jeux paralympiques: SM le Roi félicite les membres de l'équipe nationale de cécifoot

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de l'équipe nationale de cécifoot qui s'est adjugée le bronze des Jeux paralympiques de Tokyo.

Dans ce message, le Souverain a exprimé Ses chaleureuses félicitations aux membres de la sélection marocaine de football à cinq déficients visuels.



SM le Roi a fait part de Sa grande fierté quant à "ce couronnement très honorable du sport marocain, d'autant plus qu'il constitue une première dans les performances des sports collectifs dans ces compétitions olympiques".



A cette occasion, le Souverain a salué les performances exceptionnelles des joueurs qui ont fait preuve d'un esprit patriotique et d'une grande compétitivité, ainsi que les efforts de tous ceux qui ont contribué à ce sacre paralympique mérité, "qui, nous l'espérons, constituera une forte incitation pour vous et les différentes équipes nationales à redoubler d'efforts pour réaliser de meilleurs résultats et hisser haut le drapeau du Maroc dans les compétitions internationales".



Sa Majesté le Roi a également exprimé Ses vœux de succès et de réussite aux membres de l'équipe nationale de cécifoot, les assurant de Sa haute sollicitude et bienveillance.

(MAP-06/09/2021)