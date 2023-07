Nouvel an de l’Hégire 1445: SM le Roi adresse des messages de félicitations aux Chefs d’État des pays islamiques

A l’occasion de l’avènement du nouvel an de l’Hégire, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, a adressé des messages de félicitations à Ses Frères Leurs Majestés, Leurs Excellences et Leurs Altesses, Rois, Présidents et Emirs des Etats islamiques.

Dans ces messages, le Souverain leur exprime Ses meilleurs vœux et prie le Tout-Puissant de leur accorder santé et bien-être et davantage de bonheur et de quiétude.

MAP -- 18/07/2023