Nouvel An : SM le Roi échange des messages de félicitations avec des Chefs d’État et de Gouvernement de pays frères et amis

A l’occasion de l'avènement du Nouvel An 2021, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé des cartes de vœux aux Chefs d’État et de Gouvernement des pays frères et amis, leur exprimant ainsi qu'à leurs illustres familles Ses sincères vœux de santé et de bonheur, tout en formulant le voeu que cette année apporte prospérité, paix et sécurité.

Par la même occasion, Sa Majesté le Roi a reçu des cartes et messages de vœux des dirigeants de ces pays ainsi que de hautes personnalités étrangères, présentant au Souverain leurs vœux de santé et de bonheur et souhaitant davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi.

Il s’agit, à ce jour, de :



– Leurs Majestés le Roi Abdellah II et la Reine Rania de Jordanie;



– S.A Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane, Président des Émirats Arabes Unis;



– S.A Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, Prince Héritier d'Abou Dhabi, Commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats Arabes Unis;



– S.A Cheikh Mohammed ben Rachid Al Maktoum, Vice-Président des Émirats Arabes Unis, Premier ministre et Émir de Dubaï;



– S.E.M Abdelfattah Al-Sissi, Président de la République Arabe d'Égypte;



– S.E.M Ali Bongo Ondimba, Président de la République du Gabon;



– S.E.M Roch Marc Christian Kaboré, Président de la République du Burkina Faso;



– S.E.M Paul Biya, Président de la République du Cameroun.

(MAP-31/12/2020)