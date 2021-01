Nouvel An : SM le Roi reçoit de nouveaux messages et cartes de félicitations des Chefs d’État de pays frères et amis ainsi que de hautes personnalités internationales

A l’occasion de la nouvelle année 2021, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu de nouveaux messages et cartes de félicitations émanant des Chefs d’État de pays frères et amis, ainsi que de hautes personnalités internationales, dans lesquels ils expriment au Souverain leurs vœux de santé et de bonheur et souhaitent au peuple marocain davantage de progrès et de prospérité, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi.

Il s’agit de : - S.E.M Paul Kagamé, Président de la République du Rwanda;

- S.E.M Frank-Walter Steinmeier, Président de la République fédérale d’Allemagne;



- S.E.Mme Angela Merkel, Chancelière de la République fédérale d’Allemagne;



- S.E.M Sergio Mattarella, Président de la République italienne;



- S.E.M Andrzej Duda, Président de la République de Pologne;



- S.E.Mme Kersti Kaljulaid, Présidente de la République d’Estonie;



- S.E.M Moon Jae-In, président de la République de Corée;



- S.E.M Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan;



- S.E.M János Áder, Président de la République de Hongrie;



- S.E.M Nguyen Phu Trong, Président de la République socialiste du Viêt Nam;



- S.E.M Volodymyr Zelenskyy, Président de la République d'Ukraine;



- S.E.M Shavkat Mirziyoyev, Président de la République d'Ouzbékistan;



- S.E.M Borut Pahor, Président de la République de Slovénie;



- S.E.M Gurbanguly Berdimuhamedov, Président du Turkménistan;



- S.E.M Zoran Milanovic, Président de la République de Croatie;



- S.E.M Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine;



- S.E.M Patrice Talon, Président de la République du Bénin;



- S.E.M Muhammadu Buhari, Président de la République fédérale du Nigeria;



- S.E.M Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie;



- S.E.M Ram Nath Kovind, Président de la République de l'Inde;



- S.E.M Emmanuel Neville Cenac, Gouverneur Général de Sainte-Lucie;



- S.E.M Jens Stoltenberg, Secrétaire général de l’Organisation du traité de l’atlantique nord (OTAN); - S.E.M Taïeb Baccouche, Secrétaire général de l'Union du Maghreb Arabe (UMA).

(MAP-01/01/2021)