Sa Majesté le Roi préside l'ouverture de la 1ère session de la 3ème année législative de la 11ème Législature

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, a présidé, vendredi après-midi à Rabat, l’ouverture de la première session de la troisième année législative de la 11ème Législature.



A Son arrivée au siège du Parlement, Sa Majesté le Roi a salué les couleurs nationales au son de l’hymne national, avant de passer en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs.



Le Souverain a ensuite été salué par M. Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des Représentants, M. Enaam Mayara, président de la Chambre des Conseillers, M. Mohammed Yacoubi, Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, ainsi que par les secrétaires généraux des deux Chambres du Parlement.



Avant de gagner la tribune officielle, Sa Majesté le Roi a tenu à saluer de Ses mains, du haut du balcon du Parlement, la foule enthousiaste des citoyens venus exprimer leurs marques de fidélité et de loyalisme à l’Auguste personne du Souverain et leur indéfectible attachement au Glorieux Trône Alaouite.



Après lecture de versets du Saint Coran, Sa Majesté le Roi a prononcé un Discours devant les membres des deux Chambres du Parlement, en présence du Président de la Banque Mondiale (BM), M. Ajay Banga, et de la Directrice Générale du Fonds Monétaire International (FMI), Mme Kristalina Georgieva, qui prennent part aux Assemblées annuelles BM-FMI, organisées du 09 au 15 octobre à Marrakech.



Dans Son Discours, le Souverain a affirmé que "nous sommes animés par la ferme volonté d’agir pour reconstruire", suite à l’épouvantable séisme qui "a secoué notre pays, faisant des milliers de martyrs et de nombreux blessés pour le rétablissement desquels nous élevons de ferventes prières".



Dans ce sens, le Souverain a insisté "sur la nécessité de continuer d’apporter aide et assistance aux familles sinistrées, d’entreprendre avec célérité la mise à niveau et la reconstruction des zones touchées, de leur assurer les services de base".



"Nonobstant l’ampleur du désastre, le chagrin et la douleur ont fait place au réconfort et à la fierté de voir la sincérité et la spontanéité avec lesquelles tous les Marocains d’ici et d’ailleurs ainsi que les acteurs de la société civile ont manifesté de mille façons l’esprit d’entraide et de solidarité qui les anime à l’endroit de leurs compatriotes sinistrés", a ajouté SM le Roi.



Le Souverain a, en outre, souligné que ce drame livre un enseignement précieux en ce sens que les valeurs authentiques de l’âme marocaine ont prévalu, "celles-là mêmes qui ont toujours permis à notre pays de surmonter crises et adversités et qui nous confortent sans cesse dans notre détermination à poursuivre notre marche avec assurance et optimisme".



"Ce bel esprit et cet idéal noble nous habitent tous car ils représentent, pour Nous, les ferments de l’unité et de la cohésion de la société marocaine", a précisé Sa Majesté le Roi.



Par ailleurs, le Souverain a souligné avoir toujours "tenu à sanctuariser la famille, en mettant en chantier de grands projets et des réformes majeures en sa faveur", citant notamment le chantier de généralisation de la protection sociale "qui constitue, pour Nous, un pilier essentiel de notre modèle sociétal et de développement".



Sa Majesté le Roi a indiqué, dans ce cadre, qu’il sera procédé en fin d’année à l’opérationnalisation du programme d’aide sociale directe qui permettra de rehausser le niveau de vie des familles ciblées, de combattre la pauvreté et la précarité et, in-fine, d’améliorer les indicateurs de développement social et humain.



Le Souverain a souligné avoir "orienté le gouvernement pour que ce programme soit mis en œuvre selon une vision globale et conformément aux dispositions de la loi-cadre relative à la protection sociale, approuvée par le Parlement".



Sa mise en œuvre, a insisté Sa Majesté le Roi, "doit être un modèle de réussite et devra, de ce fait, être adossée au système de ciblage du Registre Social Unifié (RSU) et tirer pleinement profit de l’efficacité des nouvelles technologies".



Le Souverain a également insisté sur "le strict respect des principes de solidarité, de transparence et d’équité dans l’attribution de l’aide, notamment au profit de celles et de ceux qui le méritent", appelant le gouvernement à donner la priorité à la rationalisation des programmes d’aide sociale existants et à la garantie de leur efficacité ainsi qu’à la pérennisation des ressources de financement.



"Nous insistons également pour que soit assurée une bonne gouvernance de ce projet, abordé dans toutes ses dimensions. Pour cela, il convient de mettre en place un mécanisme ad-hoc de suivi et d’évaluation, afin que lui soient garanties les meilleures conditions d’évolution et d’ajustement continu", a ajouté Sa Majesté le Roi.



A cette occasion, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu le Président de la Banque Mondiale, M. Ajay Banga, et la Directrice Générale du Fonds Monétaire International, Mme Kristalina Georgieva.



Par la suite, Sa Majesté le Roi, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, a reçu M. Rachid Talbi Alami, qui a présenté au Souverain le bilan des travaux de la Chambre des Représentants au titre de l’année législative 2022-2023, ainsi que d’autres publications de la Chambre.



Sa Majesté le Roi, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, a également reçu M. Enaam Mayara, qui a présenté au Souverain plusieurs publications portant sur le bilan des travaux de la Chambre des Conseillers au titre de l’année législative 2022-2023.



Accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, le Souverain a, par la suite, reçu M. Mustapha Baitas, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, qui a présenté à Sa Majesté le Roi le bilan de l’action du gouvernement dans ses relations avec le Parlement au titre de la deuxième année législative de la 11ème Législature.



Sa Majesté le Roi a ensuite présidé une réception organisée en l’honneur des membres des Chambres des Représentants et des Conseillers à l’occasion de l’ouverture de la première session de la troisième année législative de la 11ème Législature.

MAP 13/10/2023