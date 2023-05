Sa Majesté le Roi préside un Conseil des ministres

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier, Moulay El Hassan, a présidé, vendredi le 19 mai 2023 au Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres consacré à l'approbation de projets de décrets concernant le domaine militaire et nombre de conventions internationales, indique un communiqué du porte-parole du Palais Royal, M. Abdelhak El Mrini.



En voici la traduction :



"Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a présidé, le vendredi 28 Chaoual 1444 H, correspondant au 19 mai 2023, au Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres consacré à l’approbation de projets de décrets concernant le domaine militaire et nombre de conventions internationales.



Au début des travaux de ce Conseil, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a demandé des explications à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, sur les résultats de la campagne agricole actuelle et les mesures que le gouvernement prendra pour soutenir les agriculteurs à cause de la hausse des prix des matières premières agricoles, ainsi que sur la bonne préparation de la prochaine campagne agricole.



Monsieur le ministre a répondu que bien que cette campagne agricole intervienne dans le contexte de la succession des années de sécheresse, la production céréalière devrait atteindre près de 55 millions de quintaux, soit une augmentation de 62% par rapport à la campagne précédente (34 millions de quintaux). Cette campagne est considérée comme étant la meilleure en comparaison avec les cinq dernières années qui ont enregistré un déficit pluviométrique similaire.



Monsieur le ministre a également souligné que le gouvernement, en exécution des Hautes Orientations Royales, entamera la mise en oeuvre d’un programme de soutien aux agriculteurs, avec une enveloppe budgétaire estimée à 10 milliards de dirhams, qui comprend le soutien des aliments importés destinés au bétail et aux volailles, le soutien des matières premières agricoles importées en vue de réduire le coût de production de certains légumes et fruits, le renforcement des capacités de financement du Crédit Agricole du Maroc, afin de consolider ses interventions d’accompagnement des agriculteurs, outre l’affectation de fonds pour l’importation du blé tendre afin d’assurer l’approvisionnement normal du marché jusqu’à décembre 2023.



Par la suite, et en consécration de la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, que Dieu L’assiste, ne cesse d’entourer les membres des Forces Armées Royales dans différents domaines, notamment à travers une formation moderne et une qualification continue permettant à l’ensemble de leurs composantes de bien accomplir leur devoir, le Souverain a approuvé les projets de décrets suivants :



- Un projet de décret relatif à l’organisation de l’Ecole Royale Interarmées d'administration, qui concerne la formation dans les domaines administratif et financier, réservée aux officiers lauréats des différents établissements de formation relevant des Forces Armées Royales et au personnel de l’Administration de la Défense Nationale, ainsi qu’aux officiers militaires de pays étrangers frères et amis. Les lauréats de cette École obtiendront le diplôme de Master en administration et finances, ainsi que le diplôme d’Intendant militaire pour les officiers.



- Un projet de décret modifiant et complétant le décret relatif à l’organisation de l’Ecole Royale de l’Air, visant à répondre aux besoins des Forces Royales Air en ressources humaines, en permettant d’étendre l’accès à la 1ère année du cycle de la licence en aéronautique aux titulaires du baccalauréat (section-sciences expérimentales, filière-sciences physiques) et ce à l'instar des titulaires du baccalauréat section-sciences mathématiques.



- Un projet de décret modifiant et complétant le décret relatif à l’organisation de l’Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation civile. Ce texte stipule que les étudiants de cette Académie, dans les spécialités "Contrôle de la navigation aérienne" et "Sécurité électronique du trafic aérien", bénéficient de la formation militaire, vu l’importance et la sensibilité des métiers des lauréats de ces deux spécialités et ce, à l'instar des lauréats d’autres établissements d'enseignement nationaux, qui bénéficient de ce genre de formation à effet positif dans la consécration et la consolidation des règles de discipline constante dans l’accomplissement de leurs missions.



Dans le cadre du renforcement des relations de coopération et de partenariat liant le Maroc à plusieurs pays frères et amis, et de la consolidation de la place du Royaume et de ses engagements sur les plans continental et international, le Conseil des ministres a adopté huit conventions internationales, dont deux bilatérales et six multilatérales, qui concernent les espaces arabo-islamique et africain, ainsi que l’aspect multipartite.



Au niveau bilatéral, les deux conventions portent sur le renforcement des services de transport aérien avec le Royaume d’Arabie Saoudite et sur la coopération dans le domaine de la navigation commerciale avec la République de Djibouti.



Les conventions multilatérales concernent, quant à elles, différents domaines inhérents à la reconnaissance des études de l’enseignement supérieur dans les pays arabes, de ses diplômes et de ses grades, au statut du Centre de travail de l’Organisation de la coopération islamique, au statut du Centre africain de développement minier, et à la Convention générale sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’Unité Africaine. Elles portent également sur la convention sur l’égalité entre les Nationaux et les Non-Nationaux dans le domaine de la sécurité sociale, et celle relative à l’établissement dans le Royaume d'une représentation du Centre International pour le développement des politiques migratoires.



Par la suite, et conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution :



- Et sur proposition du chef du gouvernement et à l’initiative du ministre de l’Equipement et de l’Eau, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a nommé Monsieur Tarik El Aroussi, président du Directoire de la Société d'Exploitation des Ports.



- Et sur proposition du chef du gouvernement et à l’initiative du ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Sa Majesté le Roi a nommé Monsieur Housni El Ghazaoui, président du directoire du Groupe d’Aménagement Al Omrane.



- Et sur proposition du chef du gouvernement et à l’initiative du ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Sa Majesté le Roi a nommé Monsieur Mohamed Fekrat, président du directoire du Crédit Agricole du Maroc.



- Et sur proposition du chef du gouvernement et à l’initiative du ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a bien voulu nommer:



Monsieur Mohamed Benyahya, directeur général de l’Agence marocaine pour l’Efficacité énergétique et Monsieur Said Mouline, directeur général de l’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques.



- Et sur proposition du chef du gouvernement et à l’initiative du ministre du Transport et de la Logistique, Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer Monsieur Ghassane El Machrafi, directeur général de l’Agence Marocaine du Développement de la Logistique.



- Et sur proposition du chef du gouvernement et à l’initiative du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Sa Majesté le Roi a nommé Monsieur Fouad Arif, directeur général de l’Agence Maghreb Arabe Presse.

19/05/2023 (MAP)