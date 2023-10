Sa Majesté le Roi reçoit plusieurs ambassadeurs étrangers

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a reçu, lundi au Palais Royal de Rabat, plusieurs ambassadeurs étrangers, venus présenter au Souverain leurs lettres de créance en tant qu'ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leurs pays dans le Royaume.



Il s'agit de :



- M. Jesper Kammersgaard, Ambassadeur du Royaume de Danemark,



- Cheikh Abdullah Bin Thamer Mohammed Thani Al Thani, Ambassadeur de l'État du Qatar,



- M. Mohamed Iliassa Yahaya, Ambassadeur de l'Union des Comores,



- M. José Renato Salazar Acosta, Ambassadeur de la République de Colombie,



- M. Mohamed Douhour Hersi, Ambassadeur de la République de Djibouti,



- M. Hideaki Kuramitsu, Ambassadeur de l'Empire du Japon,



- M. Esayas Gotta Seifu, Ambassadeur de la République Démocratique Fédérale d'Éthiopie,



- M. Robert Dölger, Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne,



- M. Victor Hugo Ramon Paniagua Fretes, Ambassadeur de la République du Paraguay,



- M. Salaad Ali Ibrahim, Ambassadeur de la République Fédérale de Somalie,



- Mme Mouda Omar Hadj Attoum Al Badaoui, Ambassadeur de la République du Soudan,



- M. Vladimir Baybakov, Ambassadeur de la Fédération de Russie,



- M. Tomas Antonio Guardia Williamson, Ambassadeur de la République du Panama,



- M. Namory Traore, Ambassadeur de la République de Guinée.



Cette audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita et du Chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohamed El Alaoui.

MAP 02/10/2023