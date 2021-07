SM le Roi adresse samedi un discours à la Nation à l'occasion de la Fête du Trone

SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, adressera samedi soir un discours à Son peuple fidèle à l’occasion de la célébration du 22-ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi au trône de Ses glorieux ancêtres, annonce un communiqué du Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.

Le Discours Royal sera retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision samedi 31 juillet 2021 à 21H00".

(MAP-29/07/2021)