SM le Roi adresse un message de condoléances et de compassion au président chilien suite au décès de l’ancien président Sebastian Piñera

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République du Chili M. Gabriel Boric, suite au décès de l’ancien président Sébastien Piñera.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde émotion la nouvelle du décès de l’ancien président Sebastian Piñera dans un accident d'hélicoptère à Lago Ranco.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime à M. Boric et, à travers lui, à la famille du défunt et au peuple chilien ami, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite au décès d'un Homme d’État qui a consacré sa vie à servir avec fidélité les intérêts supérieurs de son pays, ainsi qu'à la consolidation de ses institutions démocratiques.

(MAP 09.02.2024)