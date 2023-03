SM le Roi adresse un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Abdellatif Ghissassi

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Abdellatif Ghissassi.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une vive émotion la nouvelle de la disparition de feu Abdellatif Ghissasi, décédé en ces jours bénis du mois sacré de Ramadan, mois de pardon et d'approbation.



En cette triste circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et à leurs proches, et à l’ensemble de ses amis, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion pour la disparition du défunt, une personnalité exceptionnelle qui, tout au long de sa carrière politique, a fait preuve d’un dévouement patriotique sincère et d’un fort attachement aux constantes de la nation et ses causes sacrées, ainsi que d’une grande compétence dans les différentes fonctions et responsabilités gouvernementales et économiques qu’il a occupées sous le règne de Feu SM Hassan II.



SM le Roi dit partager les sentiments de la famille du défunt en cette douloureuse circonstance, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort et de rétribuer amplement le défunt pour ses bonnes œuvres au service de sa patrie, de l’entourer de Sa miséricorde et de l'accueillir dans Son vaste Paradis.



"Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint : Certes nous sommes à Dieu et c'est à Lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les biens guidés". Véridique est la parole de Dieu.

MAP: 29/03/2023