SM le Roi adresse un message de condoléances à la famille de feu Abderrazak Afilal-Alami Idrissi

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Abderrazak Afilal-Alami Idrissi.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la nouvelle du décès de feu Abderrazak Afilal-Alami Idrissi, que le Tout-Puissant lui accorde Sa Sainte miséricorde et l'accueille dans son vaste paradis.



En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime à tous les membres de la famille du défunt et, à travers eux, à ses proches et sa grande famille syndicale et politique, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion suite à la disparition de l'un des pionniers de l'action syndicale au Maroc, implorant le Tout Puissant de leur accorder patience et réconfort.



Partageant la peine de la famille suite à cette perte cruelle -la volonté divine étant imparable-, SM le Roi implore Dieu de rétribuer amplement le défunt pour ses services louables rendus à la Patrie.



MAP: 26/10/2020