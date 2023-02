SM le Roi adresse un message de condoléances à la famille de feu Mohamed El-Ghaoui

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l'artiste feu Mohamed El-Ghaoui.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une vive émotion la triste nouvelle du décès de l'artiste Mohamed El-Ghaoui, implorant le Très-Haut de l'entourer de Sa sainte miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille et proches du défunt et, à travers eux, à l’ensemble de la famille artistique nationale, ainsi qu'à tous ses amis et admirateurs, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, suite à la disparition d’un artiste distingué et bien aimé, l’un des pionniers de la chanson marocaine contemporaine qui a marqué la scène artistique musicale locale par une discographie mélodieuse, diversifiée et empreinte de patriotisme sincère.

SM le Roi dit partager les sentiments de la famille du défunt, la volonté divine étant imparable, Se remémorant, avec estime, les qualités humaines du regretté, son patriotisme, son attachement sincère et son loyalisme au Glorieux Trône Alaouite, implorant le Très-Haut d’entourer le défunt de Sa sainte miséricorde, de l'accueillir dans Son vaste paradis, de le rétribuer pour ses bonnes œuvres et d’accorder à ses proches patience et réconfort.

MAP 06/02/2023