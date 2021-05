SM le Roi adresse un message de condoléances à la famille de l'acteur Hammadi Ammor

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’acteur Hammadi Ammor, décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l’âge de 90 ans.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la nouvelle du décès de l’artiste Hammadi Ammor, implorant le Tout-Puissant de l'entourer de Sa sainte miséricorde.



En cette triste circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux à sa grande famille artistique nationale et à l’ensemble de ses amis et admirateurs, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion suite à la disparition de l’un des pionniers de l'interprétation aussi bien au théâtre qu’à la télévision et au cinéma au Maroc.



Le Souverain souligne aussi le riche répertoire en oeuvres artistiques distinguées de feu Ammor, ce qui lui a valu l’estime d’un large public parmi les admirateurs de son interprétation de qualité.



Partageant les sentiments de la famille du défunt suite à cette dure épreuve, SM le Roi rend hommage aux hautes qualités humaines et au patriotisme sincère de feu Ammor, ainsi qu'à son indéfectible attachement au glorieux Trône alaouite.



Le Souverain implore le Très-Haut d’accorder patience et réconfort à la famille du défunt, de rétribuer amplement feu Ammor pour ses bonnes oeuvres au service de sa patrie et de l'accueillir dans Son vaste paradis parmi les vertueux.



MAP: 17/05/2021