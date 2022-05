SM le Roi adresse un message de félicitations aux membres du Wydad Athletic Club suite à sa consécration à la Ligue des Champions d'Afrique 2022

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé un message de félicitations aux membres du Wydad Athletic Club (WAC), suite à sa consécration à la Coupe de la Ligue des Champions d'Afrique 2022.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir suivi avec fierté et joie le grand exploit réalisé par le Wydad Athletic Club qui a remporté la Coupe de la Ligue des Champions d'Afrique au titre de la saison 2021-2022, consolidant ainsi son palmarès de titres nationaux et continentaux et affirmant une nouvelle fois son esprit de challenge et sa capacité à assumer la responsabilité de représenter, de la meilleure des façons, le football marocain.



SM le Roi exprime, en cette heureuse occasion, Ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des composantes du Club du Wydad, joueurs, entraîneurs, dirigeants, staff technique et médical et supporters, Se disant convaincu que ce sacre, tant mérité, ne pouvait être réalisé sans les efforts intenses déployés tout au long de cette compétition et l’esprit de compétitivité et de patriotisme dont ont fait preuve les membres de l’équipe casablancaise.



Ces efforts «vous ont permis de gratifier votre pays et votre public, passionné et créatif, de ce titre continental, le troisième du genre dans l'histoire du club, riche en exploits», a assuré le Souverain dans ce message.



Cette distinction est également une source de fierté dans la mesure où c’est le deuxième sacre du football marocain au niveau continental en moins de deux semaines, souligne le Souverain, notant que ce triomphe a rempli de joie le public marocain qui aspire à davantage de titres, ce qui donnera, sans nul doute, une forte impulsion au club casablancais, ainsi qu'au reste des équipes sportives afin de redoubler d'efforts et d’accompagner le développement prometteur que connaît le football national sur tous les plans.



Réitérant Ses vives félicitations pour ce remarquable exploit, SM le Roi souhaite davantage de succès au club du WAC dans son parcours sportif distingué, tout en l'assurant de Sa Haute sollicitude et bienveillance.

MAP: 30/05/2022