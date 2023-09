SM le Roi adresse un message de remerciements et de gratitude au Premier ministre du Royaume-Uni

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé un message de remerciements et de gratitude au Premier ministre du Royaume-Uni, M. Rishi Sunak, suite à la participation d'une équipe de recherche et de secours de son pays aux efforts de secours déployés après le séisme du 08 septembre.



Dans ce message, le Souverain exprime, en Son propre nom et en celui du peuple marocain, Sa profonde gratitude pour la position solidaire et humanitaire noble du gouvernement du Royaume-Uni à l'égard du Royaume du Maroc, à la suite du tragique tremblement de terre qui a frappé la région d’Al Haouz.



Sa Majesté le Roi fait part à M. Rishi Sunak de Ses plus sincères remerciements et appréciation pour la participation efficace et efficiente de l'équipe internationale de recherche et de secours du Royaume-Uni dans les opérations de recherche et de secours menées dans les zones sinistrées.



Cette contribution reflète de manière claire les relations d’amitié solide, de coopération fructueuse et de solidarité continue unissant les deux pays, ainsi que l’attachement des deux peuples aux valeurs de solidarité, d’empathie et d’entraide, note le Souverain.

MAP 20/09/2023