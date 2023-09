SM le Roi adresse un message de remerciements et de gratitude au président du gouvernement espagnol par intérim

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé un message de remerciements et de gratitude au président du gouvernement du Royaume d'Espagne par intérim, M. Pedro Sanchez, suite à la participation d’un contingent de l’Unité militaire de secours espagnole aux efforts de recherche et de sauvetage déployés après le violent séisme qui a frappé la région d’Al Haouz.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Sa profonde gratitude et Ses vifs remerciements à M. Sanchez et, à travers lui, aux membres du gouvernement de son pays, pour leur "grand soutien au Royaume du Maroc, à la suite du violent tremblement de terre qui a frappé la région d’Al Haouz, le 8 septembre courant".

SM le Roi a exprimé Sa haute appréciation de l’esprit de solidarité sincère dont a fait montre le Royaume d’Espagne ami, Roi, gouvernement et peuple, à l’égard du Maroc, et qui a été clairement illustré à travers la participation du contingent de l’Unité militaire de secours espagnole aux opérations de recherche et de secours dans les zones sinistrées, avec noblesse, abnégation et efficacité et dans une parfaire synergie et cohésion avec les équipes marocaines.

Par la même occasion, le Souverain a exprimé au président du gouvernement espagnol par intérim toute Sa fierté des relations d’amitié et de coopération distinguées unissant les Royaumes du Maroc et d'Espagne.

(map 20/09/2023)