SM le Roi adresse un message de remerciements et de gratitude au Roi Felipe VI d'Espagne

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé un message de remerciements et de gratitude à SM le Roi Felipe VI d'Espagne, suite à la participation d’un contingent de l’Unité militaire de secours de ce pays aux efforts de recherche et de sauvetage déployés après le séisme qui a frappé, le 8 septembre, la région d'Al Haouz.



Dans ce message, SM le Roi exprime à LLMM le Roi Felipe VI d'Espagne et la Reine Letizia, Ses plus sincères remerciements et gratitude pour leurs sentiments de compassion et de solidarité à l'égard du peuple marocain, suite au séisme douloureux qui a frappé la région d’Al Haouz.



Le Souverain a exprimé, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses vifs remerciements et Sa profonde reconnaissance à SM le Roi Felipe VI d'Espagne pour le soutien de son pays, saluant la participation active du contingent de l’Unité militaire de secours d’Espagne aux opérations de recherche et de secours effectuées dans les zones sinistrées, en parfaite synergie avec les équipes marocaines.



"Cette initiative fraternelle de la part de votre pays restera ancrée à jamais dans l'histoire de l'amitié et des relations de coopération et de bon voisinage excellentes qui unissent les Royaumes du Maroc et d'Espagne", conclut SM le Roi.

MAP 20/09/2023