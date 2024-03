SM le Roi, Amir Al Mouminine, adresse des cartes de voeux aux Chefs d’État des pays islamiques à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan

A l'occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan 1445 H, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, a adressé des cartes de voeux à Ses frères Leurs Majestés, Excellences et Altesses, Souverains, Présidents et Emirs des pays islamiques. Le Souverain leur exprime, dans ces cartes, Ses félicitations et Ses vœux les meilleurs, implorant le Très-Haut de renouveler ce mois béni pour les Chefs d’État des pays islamiques dans les bienfaits et la bénédiction.

(MAP: 11 Mars 2024)