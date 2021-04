SM le Roi, Amir Al Mouminine, adresse des messages de félicitations aux Chefs d’État des pays islamiques à l’occasion du mois de Ramadan

A l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, a adressé des messages de félicitations aux Chefs d’État des pays islamiques frères.

Dans ces messages, le Souverain exprime Ses vœux les meilleurs et Ses prières les plus sincères au Très-Haut pour que ce mois béni soit porteur de bienfaits et de bénédictions pour eux et leurs peuples.

MAP 13/04/2021