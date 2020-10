SM le Roi, Amir Al-Mouminine, célèbre une veillée religieuse en commémoration de l'Aïd Al-Mawlid Annabaoui Acharif

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L'assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, a célébré mercredi 11 Rabii I 1442, correspondant au 28 octobre 2020, après la prière d’Al Maghrib, une veillée religieuse en commémoration de l’Aïd Al-Mawlid Annabaoui Acharif.

Dans le cadre du respect par SM le Roi, que Dieu Le Glorifie, des mesures préventives prises pour lutter contre la propagation de la pandémie du Coronavirus, le Souverain a bien voulu célébrer cette nuit bénie dans un cadre privé et avec une assistance très réduite.



Puisse Dieu préserver Sa Majesté le Roi, perpétuer sur Lui les bienfaits de la santé et Lui accorder longue vie. Puisse-t-Il combler le Souverain en la personne de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de tous les membres de l’illustre Famille Royale. Dieu L’Audient, exauce les vœux de ceux qui L’implorent.

MAP: 28/10/2020