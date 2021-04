SM le Roi donne Ses instructions pour le lancement de l'Opération de distribution alimentaire "Ramadan 1442" (Fondation Mohammed V pour la Solidarité)

SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a donné Ses instructions pour le lancement de la 22ème édition de l'Opération de distribution alimentaire "Ramadan 1442", qui profitera à trois millions de personnes (600.000 foyers au niveau national dont 459.504 issus des zones rurales), a annoncé mardi la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.



"En application des Hautes Instructions Royales, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité s'est mobilisée pour la mise en œuvre et le lancement du soutien alimentaire en faveur des populations vulnérables et démunies", a indiqué la Fondation dans un communiqué, précisant que le coup d'envoi de la distribution de l’aide sera donné le premier jour du mois sacré.



Initiée depuis 1999, cette opération solidaire de grande envergure s’est inscrite dans la continuité malgré le contexte d’urgence sanitaire, souligne le communiqué.



En ce temps de pandémie, la solidarité nationale et l’entraide sont essentielles pour soulager les familles modestes fragilisées par les incidences socio-économiques de la crise sanitaire, a ajouté la même source.



L'opération, organisée avec le concours financier du ministère de l’Intérieur (Direction Générale des Collectivités Locales) et du ministère des Habous et des Affaires islamiques, repose sur un soutien alimentaire composé de sept produits alimentaires (10 kilogrammes de farine, 5 litres d’huile végétale, 4 kg de sucre, 1 kg de lentilles, 1 kg de vermicelle, 850 grammes de concentré de tomate et 250 grammes de thé) et contribuera à alléger le poids des besoins alimentaires liés au mois sacré du Ramadan, a fait savoir la Fondation.



Cette 22ème édition est en effet marquée par un dispositif de mise en œuvre qui obéit aux dispositions de sécurité édictées par les autorités locales.



Différentes mesures de prévention du risque sanitaire ont été adoptées au niveau des comités de suivi locaux afin d’assurer la santé et la sécurité des populations. Il s’agit notamment de la désinfection des centres d’approvisionnement, des paniers alimentaires ainsi que des véhicules de transport, la distanciation physique, la réduction des effectifs humains dédiés et la remise directe de l’aide.



Les chefs de foyer bénéficiaires (veuves, personnes âgées, personnes en situation de handicap et personnes vivant en situation de précarité), identifiées par les comités provinciaux encadrés par le ministère de l’Intérieur, sont informés en amont par les caïdats pour la distribution des denrées alimentaires en porte à porte.



A cet effet, une logistique spéciale sera déployée en coordination avec le ministère de l’Intérieur afin d’éviter le déplacement des bénéficiaires.



Elle fera intervenir, en équipes réduites sur le terrain, les autorités locales, les directions régionales de l’Entraide nationale, la Gendarmerie Royale ainsi que les assistantes sociales de la Direction Générale des Services Sociaux.

MAP: 13/04/2021