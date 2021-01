S.M. le Roi donnera le démarrage effectif de la campagne de vaccination ce jeudi 28 janvier, annonce un communiqué du cabinet royal.

Voici un communiqué du Cabinet Royal:

“Suite à la réception de différents lots, le vaccin contre le virus de la Covid 19 est disponible dans le Royaume du Maroc, et ce en quantité suffisante afin d’entamer la campagne nationale de vaccination dans les meilleures conditions.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, cette campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens.

Elle se déroulera de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens Marocains et résidents dont l’âge varie entre 17 ans à plus de 75 ans.

Ce qui permettra d’atteindre les niveaux escomptés d’immunisation collective et de protéger la population contre cette pandémie.

Sa Majesté Le Roi, Que Dieu L’assiste, donnera le démarrage effectif de cette campagne de vaccination ce jeudi 28 janvier.”

MAP 27/01/2021