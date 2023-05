SM le Roi félicite la présidente de la Géorgie à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à Mme Zourabichvili, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple géorgien.



A cette occasion, SM le Roi exprime Sa satisfaction du niveau des relations d’amitié et de coopération constructive liant les deux pays, "que Nous veillons ensemble à renforcer au service des intérêts communs de Nos deux peuples amis".

MAP: 26/05/2023