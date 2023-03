SM le Roi félicite la présidente de la présidence collégiale de la Bosnie-Herzégovine à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la présidente de la présidence collégiale de la Bosnie-Herzégovine Mme Željka Cvijanovic, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

A cette occasion, SM le Roi fait part à Mme Cvijanovic et aux membres de la présidence collégiale de Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs de davantage de progrès et de prospérité au peuple ami de la Bosnie-Herzégovine.

Le Souverain saisit cette occasion pour saluer les liens d’amitié distinguée unissant les deux nations et réaffirmer Sa détermination à poursuivre l’action commune en vue de renforcer la coopération bilatérale, au bénéfice des deux peuples.

(map 01/03/2023)