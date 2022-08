SM le Roi félicite la présidente de la république de l'Inde à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la présidente de la République de l'Inde, Mme Droupadi Murmu, à l'occasion de la fête d'Indépendance de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé, de bien-être et de bonheur à Mme Murmu et de davantage de progrès et de prospérité au peuple indien.



Le Souverain saisit cette occasion pour Se féliciter des liens d'amitié étroits et de partenariat stratégique unissant les deux pays, faisant part de Sa volonté d'oeuvrer de concert avec la présidente indienne pour consolider, approfondir et enrichir le partenariat entre le Maroc et l'Inde au service des intérêts des deux peuples.

MAP: 15/08/2022