SM le Roi félicite la présidente de la République de Singapour à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la présidente de la République de Singapour Mme Halimah Yacob, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations à Mme Yacob, tout en souhaitant davantage de progrès et de prospérité au peuple de Singapour.



SM le Roi saisit cette opportunité pour faire part de Sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec la présidente de Singapour afin de renforcer et de diversifier la coopération bilatérale fructueuse, de manière à refléter les liens d’amitié étroite et d’estime mutuelle unissant les peuples marocain et singapourien.

MAP: 09/08/2022