SM le Roi félicite la Présidente de la République de Slovaquie à l'occasion de la Fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la Présidente de la République de Slovaquie, Mme Zuzana Čaputová, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de bonheur à Mme Čaputová et de davantage de progrès et de prospérité au peuple slovaque.

Sa Majesté le Roi fait part à cette occasion de Sa satisfaction du niveau des bonnes relations unissant le Royaume du Maroc et la République de Slovaquie, Se disant confiant que ces relations poursuivront leur développement et leur évolution à la hauteur "de nos aspirations et des ambitions communes de nos deux peuples".

MAP 01/09/2021