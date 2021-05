SM le Roi félicite la Présidente de la République d'Éthiopie à l’occasion de la fête nationale de son pays

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la Présidente de la République fédérale démocratique d'Ethiopie Mme Sahle-Work Zewde, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations à la présidente d'Ethiopie et Ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple éthiopien frère.

Le SM le Roi salue le développement constant des relations de coopération constructive entre les deux pays, auxquelles les deux chefs d'Etat veillent pour les renforcer en exploitant les différentes opportunités et possibilités susceptibles de hisser ces relations au plus haut niveau souhaité, et ce au service des intérêts communs des deux peuples frères.

MAP 28/05/2021