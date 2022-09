SM le Roi félicite le nouveau président élu de la république du Kenya

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au nouveau président élu de la république du Kenya, M. William Ruto.

Dans ce message, le Souverain souhaite au nouveau président kényan élu plein succès dans l’exercice de ses hautes fonctions.

Partant des liens de fraternité africaine qui unissent les deux peuples marocain et kényan, SM le Roi assure le Président kényan que le Royaume du Maroc veille à ouvrir une nouvelle page dans ses relations avec la république du Kenya, basée sur la coopération fructueuse, la solidarité agissante et le respect mutuel, de manière à servir les intérêts suprêmes des deux peuples et contribuer à la prospérité et au développement du continent africain, souligne le message.

(map 07/09/2022)