SM le Roi félicite le président albanais à l’occasion de son investiture président de la République d’Albanie

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Bajram Begaj, à l’occasion de son investiture président de la République d’Albanie.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations à M. Begaj, lui souhaitant plein succès dans sa fonction suprême.

SM le Roi exprime également sa considération pour les relations d’amitié solides unissant le Royaume du Maroc et la République d’Albanie, assurant M. Begaj de Sa volonté d’œuvrer de concert pour promouvoir une coopération fructueuse entre les deux pays, pour l’intérêt des deux peuples amis et pour contribuer au développement et à la stabilité dans la région méditerranéenne.

(map 24/07/2022)