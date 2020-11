SM le Roi félicite le président algérien à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion du 66è anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre.

Dans ce message, SM le Roi exprime, en Son nom et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple algérien.



A cette occasion, le souverain réitère Sa Haute considération des liens de fraternité sincère unissant les peuples marocain et algérien, rappelant avec fierté, l'épopée de solidarité spontanée ayant marqué la période de leur lutte héroïque pour la liberté et l'indépendance.

MAP: 01/11/2020