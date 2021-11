SM le Roi félicite le président angolais à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République d’Angola, M. João Manuel Gonçalves Lourenço, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi fait part de Ses chaleureuses félicitations et Ses voeux sincères de santé et de bonheur au président Lourenço, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple angolais.



SM le Roi saisit cette occasion pour réitérer la détermination du Royaume du Maroc à renforcer ses relations de fraternité et d'amitié avec la République d'Angola et de hisser la coopération entre les deux pays au niveau des aspirations des deux peuples, au service de leurs intérêts communs et pour la consolidation des bases de complémentarité, de développement et de stabilité dans le continent africain.

MAP: 11/11/2021