SM le Roi félicite le président béninois à l'occasion de la fête nationale de son pays

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Bénin M. Patrice Talon, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses félicitations chaleureuses à M. Talon et Ses vœux les meilleurs pour la prospérité du peuple béninois, Se félicitant de la nouvelle dynamique que les deux pays ont su imprimer à leur coopération économique, ouvrant la voie à l’édification d’un partenariat multisectoriel gagnant-gagnant.

A cet effet, Je vous réitère Ma ferme détermination à œuvrer avec votre Excellence, à la consolidation des relations privilégiées entre le Maroc et le Bénin et à la concrétisation d’une intégration régionale africaine forte et pérenne", souligne SM le Roi.

-MAP-01/08/2021