SM le Roi félicite le président de la Guinée équatoriale à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République de Guinée équatoriale, M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations à M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo et Ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple équato-guinéen frère.

Le Souverain saisit cette occasion pour faire part de Sa fierté des relations de fraternité et de coopération privilégiée unissant les deux pays, réaffirmant Sa détermination à continuer d'œuvrer, de concert avec le Président Obiang Nguema Mbasogo, pour les hisser à des niveaux supérieurs dans l'intérêt des deux peuples frères et pour le bien du continent africain.

(map 12/10/2022)