SM le Roi félicite le Président de la République centrafricaine à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitions au Président de la République centrafricaine, M. Faustin-Archange Touadéra, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime au Président centrafricain Ses sincères félicitations et Ses voeux de prospérité pour le peuple centrafricain.



SM le Roi fait état, à cette occasion, de Sa satisfaction des liens exemplaires d'amitié qui unissent les deux pays, assurant M. Touadéra de Sa ferme volonté à œuvrer avec lui en vue de consolider les relations bilatérales dans le cadre d'une coopération Sud-Sud agissante et d'un partenariat innovant.



Le Souverain S'est dit, par ailleurs, convaincu que l'attachement du Président centrafricain aux valeurs de paix et de démocratie permettra à son pays de continuer à assurer, avec sérénité, la promotion de l'amitié et de la coopération interafricaines.

